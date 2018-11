Reunião do clima já mostra impasse entre EUA e China

PATRIMÔNIO EM PERIGO

Ilhas Galápagos têm situação avaliada

As ilhas Galápagos, no Equador, passam neste fim de semana por uma "vistoria". O ministro da Cultura, Juca Ferreira, está no local - como presidente do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco - para verificar se a situação do arquipélago melhorou. Em 2007, ele passou a fazer parte da lista de patrimônios mundiais em perigo. Galápagos enfrenta degradação ambiental causada pelo turismo e pela imigração.

EMPRESAS EM AÇÃO

WWF lança programa em defesa do clima

A ONG WWF-Brasil lançou ontem, em São Paulo, o programa Defensores do Clima. A iniciativa reúne 22 empresas no mundo todo que aceitaram reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. A empresa de cosméticos Natura é a primeira brasileira a fazer parte da rede, com uma meta de redução de 10% das emissões de suas operações até 2012, em relação a 2008. Juntas, as 22 companhias vão deixar de lançar na atmosfera 14 milhões de toneladas por ano, o equivalente às emissões anuais do município de São Paulo. "Nossa estratégia no Brasil é chamar a atenção de setores como agrícola, petroquímica, papel e celulose", afirma Carlos Scaramuzza, do WWF-Brasil.

ACIDENTE AMBIENTAL

Óleo começa a ser

removido de corais

Começaram ontem os trabalhos para remover o óleo combustível que vazou de um cargueiro chinês que encalhou próximo da Grande Barreira de Corais, na costa australiana. O vazamento, no domingo, sujou o mar com uma mancha de óleo que se estendeu por quatro quilômetros.