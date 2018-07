Réveillon do Rio terá 8 pontos de queima de fogos Os turistas e moradores do Rio de Janeiro terão oito pontos com atrações e queima de fogos neste réveillon, segundo informações da Secretaria Especial de Turismo. A festa está confirmada em Copacabana, Barra da Tijuca, Penha, Ramos, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Ilha do Governador e Paquetá. Em Copacabana, a tradicional queima de fogos terá duração de 20 minutos, com fogos de artifício inspirados no tema "Os Quatro Elementos da Natureza", utilizando 24 toneladas de explosivos distribuídos em oito balsas. Na praia, um palco de sete metros de altura e 60 metros de diâmetro será montado na faixa de areia. Para que todo o público acompanhe a contagem para chegada de 2009, serão instaladas 24 torres de som, ao longo da praia e mais quatro telões. O DJ Brinquinho começa animar a festa com música popular brasileira, e às 22 horas o Grupo Revelação sobe ao palco. Depois da queima de fogos, o show fica por conta da sambista Mart''nália e, encerrando a noite, se apresentam as escolas de samba Salgueiro, Beija-Flor e Grande Rio. Na Barra da Tijuca haverá queima de fogos da cobertura dos hotéis instalados na orla. No palco se apresentarão, em seqüência, Urka Sônica, Ector Lopez, Tim Healey, Electrixxx, Jorge Israel, Orquestra Sinfônica Escola Villa Lobos, The Reality Scientists, Paul Van Dyk, Eddie Halliwell e mais a bateria da escola de samba Estácio de Sá. Na Praia de Ramos também haverá queima de fogos e shows com Kelly Key, MC Leozinho, Dicró e Grupo Pixote. Na Penha, a queima de fogos será feita a partir do Santuário de Nossa Senhora da Penha. Para animar o público, samba com Arlindo Cruz, grande atração da noite. Outro local onde também haverá espetáculo pirotécnico será a Ilha de Paquetá. Os palcos de Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Ilha do Governador e Paquetá terão baterias de escolas de samba e atrações musicais.