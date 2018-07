Rinocerontes ameaçados por caça vão para santuário de helicóptero

Há dez anos, o Ministério do Meio Ambiente e Turismo da Namíbia, juntamente com entidades assistenciais que atuam no país como a Save the Rhino, vem promovendo o transporte de cerca de 8 mil rinocerontes ameaçados para áreas de conservação.

Os transportes se dão por via terrestre, mas, se necessário, até mesmo, por helicópteros, já que os rinocerontes se encontram em regiões tribais remotas e de terrenos acidentados.

Os animais estão ameaçados devido à ação de caçadores ilegais. Os chifres dos animais são altamente cobiçados na Ásia por causa de suas supostas qualidades medicinais e afrodisíacas.

Ainda existem cinco espécies de rinocerontes no mundo - três das quais estão processo de extinção. E uma dessas três, o rinoceronte negro, tem o norte da Namíbia como seu habitat natural.

