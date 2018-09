Rio investirá R$ 1,2 mi na revitalização de rodoviárias O governo do Estado do Rio de Janeiro divulgou que irá investir R$ 1,2 milhão nos próximos meses na revitalização dos Terminais Rodoviários de Mendes, Cabo Frio, Macaé e Itaperuna, no interior do Estado. Os quatro terminais rodoviários registram a movimentação aproximada de 2 milhões de usuários por mês.