Rio poderá ter novo modelo na gestão da Saúde O governo do Rio de Janeiro estuda a criação de uma empresa de saúde nos moldes da Cedae, responsável pelo abastecimento de água no município. A informação foi dada hoje pelo secretário municipal da Casa Civil, Pedro Paulo Carvalho Teixeira, que está no Sambódromo acompanhando os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. "As OS (Organização Social) chegaram no limite", afirmou. As OS são entidades que administram as unidades de saúde no Rio.