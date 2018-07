Rio recolhe livro didático com ilustração 'inadequada' A Secretaria Municipal de Educação do Rio determinou o recolhimento de um livro didático de história, usado em algumas escolas para alunos do 4º ano do ensino fundamental, por considerar "inadequada" uma ilustração que mostra índios tupis executando seus inimigos para vingar seus antepassados. A gravura aparece num capítulo que se propõe a ensinar os rituais das tribos indígenas do século 16, na Coleção Projeto Pitanguá, da Editora Moderna.