RJ e SP terão chuva no último fim de semana do ano A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, informou hoje que os dias 27 e 28 de dezembro, o último fim de semana do ano, deverão ser de chuva forte em 16 estados - Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Acre, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Piauí, Bahia e Maranhão - além do Distrito Federal. Os alertas preventivos emitidos hoje basearam-se em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.