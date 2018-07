RJ paga R$ 3,2 mi para perseguidos políticos na ditadura O governo do Estado do Rio de Janeiro pagou R$ 3,2 milhões a militantes políticos perseguidos durante o regime militar e seus familiares, em solenidade realizada no Arquivo Nacional, na noite da última terça-feira. As indenizações correspondem a 160 processos administrativos que tramitavam desde 2004.