Roberto Carlos lança show em Israel em 3D

A apresentadora Hebe Camargo também compareceu. Sentada na sala de cinema, brincou com os jornalistas: "Isso é um óculos (3D)? Achei que fosse chocolate, já ia comer".

São 200 mil cópias do CD e 100 mil do DVD, além de 20 mil cópias bluray em 3D, números raramente atingidos por um artista brasileiro no atual mercado da música. O material registra show feito pelo cantor em 7 de setembro de 2011 em Jerusalém, um marco na internacionalização da carreira do cantor.

Seu empresário, Dody Sirena, disse que a estratégia recomeçará em 2013 com um show na Itália, na mesma data. "Era para ser neste ano, mas Roberto considerou o de Jerusalém tão extraordinário que quis uma pausa maior."

Roberto canta em Lima, no Peru, no próximo dia 26, início da nova turnê internacional que passará pelo México, EUA e Canadá. Segundo Alexandre Schiavo, presidente da Sony Music do Brasil, o início das vendas do catálogo musical dos 52 anos de carreira de Roberto, via iTunes, só terá um desempenho satisfatório quando a venda online deixar de ser dolarizada, o que deve ocorrer nos próximos 30 dias.