Rodízio de veículos em SP será suspenso na quarta-feira O rodízio municipal de veículos será suspenso a partir do dia 24 de dezembro, próxima quarta-feira. A restrição será retomada no dia 12 de janeiro. A Secretaria Municipal de Transportes divulgou a medida, ontem, às 21h. A suspensão é para automóveis e caminhões. Ao todo, o paulistano ficará 11 dias úteis sem ter de deixar o carro em casa nos horários de pico - dois dias a menos que em 2007 e 12 dias a menos que em 2006, quando a suspensão ia até o fim de janeiro. No ano passado, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) justificou a antecipação do retorno do rodízio com os dados de congestionamento no último mês do ano. A média de lentidão da terceira semana de janeiro dos três anos anteriores havia superado a dos outros meses. A restrição a circulação de caminhões no centro expandido, das 5h às 21h, será mantida. Diferentemente dos dois últimos anos, em que a medida foi anunciada com certa antecedência, desta vez os paulistanos receberam a informação faltando três dias úteis para a véspera do Natal. No ano passado, a suspensão do rodízio foi divulgada seis dias úteis antes do dia 24 de dezembro. E em 2006, a quatro dias da mesma data. Sem saber quando os carros de qualquer final de placa estarão liberados para circular na cidade, fica mais difícil programar a saída para o feriadão. As informações são do Jornal da Tarde.