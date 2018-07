Rodoanel Norte está liberado para obras, afirma Dersa A Dersa - Desenvolvimento Rodoviário informa que as últimas licenças de instalação para as obras do Rodoanel Norte foram recebidas na terça-feira, 02. Com a emissão do documento pela Cetesb, a companhia, que é responsável pelo gerenciamento das obras, está autorizada a abrir todas as frentes de trabalho para a implantação do empreendimento.