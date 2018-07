Rodovia Niterói-Manilha está bloqueada por 12 horas

São quase 12 horas de interdição nos dois sentidos da Rodovia Niterói-Manilha. Por volta das 12h desta sexta, a Autopista Fluminense informou que há dois guindastes, um de 200 toneladas e outro de 100 toneladas, no local efetuando a remoção das vigas de travessia, onde os pedestres costumam passar para atravessar a rodovia.

Durante a madrugada e início da manhã, técnicos da concessionária e da perícia técnica estudaram maneiras de conduzir a interdição e remoção das vigas. Segundo a Autopista, as rampas laterais, que dão acesso à passarela, continuarão no local.

Agentes da concessionária e da Polícia Rodoviária estão no local orientando os motoristas a seguir os desvios por vias laterais. No sentido Niterói, segundo a Autopista, há lentidão de 500 metros e no sentido Campos a lentidão ocupa 1km do desvio.

A concessionária responsável pela via, Autopista Fluminense, informa que a pista deve ser liberada no final da tarde desta sexta, assim que for concluída a remoção da passarela.