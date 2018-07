Rolezinho deixa Rio Design Leblon de portas fechadas

Uma das entradas do Rio Design, na Avenida Ataulfo de Paiva, no bairro da Zona Sul do Rio, foi completamente coberta com tapumes a fim de evitar atos de vandalismo. Um aviso informava aos clientes que as atividades serão retomadas apenas amanhã.

"Acabou o último lugar onde a gente tinha sossego", disse uma mulher após ler o aviso, mas que não quis se identificar.

Até a noite deste sábado, 18, mais de nove mil pessoas haviam confirmado presença pelo Facebook no rolezinho marcado para ocorrer no Shopping Leblon, um dos mais luxuosos do Rio.

É grande a quantidade de policiais militares e guardas municipais ao longo de toda a Avenida Afrânio de Melo Franco, onde ficam o Shopping Leblon e o Rio Design. A segurança também está reforçada na Rua Aristides Espínola, onde fica a residência do governador Sérgio Cabral, e na Avenida Delfim Moreira, já que após a administração do Shopping Leblon obter, na última quinta-feira, 16, liminar na justiça para impedir o rolezinho em suas dependências, foi convocado um evento semelhante com a presença de black blocs, nas imediações da residência do governador. Até 15h50, não havia qualquer sinal de manifestantes pelas ruas do Leblon.