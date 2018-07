RS investiga se Influenza A causou morte de turista

Brannan, que apresentou indícios da doença, era engenheiro mecânico e estava no Rio Grande do Sul em viagem de trabalho. Ele chegou ao Estado em 21 de junho, domingo, e na quarta-feira passada foi internado no Hospital Unimed Vale do Caí queixando-se de dores e febre. O paciente entrou em coma no dia seguinte e, posteriormente, faleceu. Gerson Antônio Reis da Silva, presidente do Hospital Unimed Vale do Caí, ressaltou que o homem permaneceu isolado no período da internação.

A Secretaria Estadual da Saúde informou o caso em nota no seu site oficial. Até o momento, o Rio Grande do Sul registra 59 casos da doença. Outros 95 diagnósticos são suspeitos e 37 já foram descartados. São Gabriel, localizada no Centro do Estado, contabiliza 28 contaminados. A cidade já sofre reflexos decorrentes da Influenza A, como pessoas caminhando de máscaras pelas ruas, aulas e eventos suspensos, comércios e hotéis vazios. Porto Alegre, conforme o último levantamento, possui 18 infectados.