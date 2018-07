S-10, diesel menos poluente, pode ser adotado em 2012 A Câmara de Assuntos Jurídicos do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) aprovou hoje o texto da resolução que antecipa a próxima fase do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve) para veículos pesados. A proposta é que a adoção do S-10, diesel que é cinco vezes menos poluente que o S-50, seja antecipada de 2016 para 2012. O texto agora deverá ser submetido à análise do plenário do Conama. O diesel S-50 deverá ser colocado no mercado já no dia 1º de janeiro do ano que vem, como determina a Resolução 315 do Conama e confirmada no último dia 16 pela 19ª Vara Cível Federal de São Paulo. O combustível S-10 é a próxima etapa do Proconve, que determina a redução do enxofre no combustível. Hoje, dois tipos de diesel altamente poluentes alimentam as frotas de caminhões e ônibus: as regiões metropolitanas recebem o combustível com 500 ppm (S-500) e o interior, com 2.000 ppm (S-2000). Na Europa, o limite será de 10 ppm a partir de 2009.