Sabesp: objetivo central é que não falte água Pressionada por vereadores paulistanos sobre a distribuição de lucros da Sabesp, a presidente da companhia, Dilma Pena, disse nesta quarta-feira, 15, que o objetivo central da companhia não é gerar lucro, mas que não falte água. "Temos uma companhia eficiente, que não visa lucro, mas usa de seu status de empresa para obter financiamentos mais baratos", disse a executiva, procurando defender a Sabesp das acusações de que a administração financeira como vem sendo conduzida se chocaria com a sustentabilidade do recurso hídrico e com a ideia de que o abastecimento de água é um serviço público fundamental.