Sabesp retoma abastecimento de água na Grande SP

Em relação ao conserto do rompimento da adutora na Rua São Vicente, altura do número 175, em Caieiras, deve ser concluído à zero hora de amanhã. Embora estivesse previsto para ser finalizado às 17 horas, o prazo teve de ser estendido, em função da necessidade de escoramento do local para garantir a segurança dos funcionários que trabalham na obra.

A Sabesp está com 50 técnicos trabalhando na Rua São Vicente, em Caieiras. Ao longo do dia, os cerca de 50 moradores das 12 casas atingidas pelo rompimento da adutora foram atendidos por profissionais do Serviço Social da empresa. Duas famílias estão hospedadas em hotel, enquanto que as demais preferiram se transferir para as residências de parentes e amigos.

A adutora estourou em frente ao número 163 da Rua São Vicente, no Jardim Caieiras. Dois muros caíram e uma edícula de uma das residências também foi comprometida, contaram os moradores. O vazamento também abriu um buraco na rua.