Saldo de recurso estrangeiro na Bovespa é positivo em R$1,8 bi em 2012

Um ano antes, esses investidores haviam retirado 1,35 bilhão de reais da bolsa paulista.

Somente em dezembro, o saldo de recursos externos ficou positivo em 3,72 bilhões de reais --foi a segunda melhor entrada líquida mensal do ano, atrás apenas de janeiro do ano passado, quando os estrangeiros aplicaram 7,17 bilhões de reais na Bovespa.

O montante de dezembro é reflexo de um total de 58,29 bilhões de reais em compras e de 54,58 bilhões em vendas feitas por estrangeiros até o dia 28, último pregão do ano, segundo dados disponíveis no site da BM&FBovespa.

O grupo instituições financeiras também registrou entrada líquida na bolsa em dezembro, de 417,77 milhões de reais. Já os outros grupos retiraram recursos da Bovespa no mês, com destaque para as pessoas físicas, com saída de 2,44 bilhões de reais.

(Por Danielle Assalve)