Samsung prepara-se para ano mais fraco para smartphones

O negócio de dispositivos móveis da Samsung, que representa dois terços do lucro da empresa, ficará sob pressão quando a Apple disponibilizar seus telefones a partir de 17 de janeiro por meio da China Mobile, pela qual a Samsung tem vendido smartphones por cerca de sete anos.

"A queda nos lucros em celulares será inevitável, já que a maior parte do crescimento virá dos mais baratos, dos telefones de baixa margem, enquanto a concorrência no segmento mais alto vai ser mais difícil com o acordo iPhone da Apple na China", disse o analista da Shinhan Investment, Kim Young-chan.

O lucro operacional da divisão de dispositivos móveis da Samsung deve crescer um dígito baixo ou diminuir ligeiramente em 2014, depois de aumentar seu tamanho por oito vezes ao longo dos últimos cinco anos, de acordo com o levantamento da Thomson Reuters Starmine SmartEstimate, com 23 analistas, o que dá maior ponderação aos analistas mais precisos.

A Samsung, a maior fabricante de smartphones do mundo, com um terço do mercado, vai lançar as projeções de resultados para o quarto trimestre na terça-feira que provavelmente vai mostrar um crescimento 10 por cento do lucro operacional 9,24 bilhões dólares, de acordo com a StarMine.