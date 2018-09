Santos arrecada água potável para vítimas em SC A Prefeitura de Santos iniciou ontem campanha para arrecadação de água potável para as vítimas das chuvas de Santa Catarina. Já o Fundo Social de Solidariedade de Praia Grande está arrecadando alimentos não perecíveis e roupas de cama, mesa e banho para os afetados pela enchente. As doações de água podem ser levadas à sede do Fundo Social de Solidariedade de Santos de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e no próximo sábado, das 8h ao meio-dia; e também na Estação da Cidadania, de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 14h às 21h e aos sábados, das 14h às 18h. Em uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, os quartéis da Polícia Militar e as unidades do Corpo de Bombeiros de toda a Baixada Santista estão recebendo doações de água potável. A mobilização para encaminhar o líquido às cidades catarinenses foi uma solicitação do governo do Estado atingido pelas chuvas.