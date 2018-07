Segurança para Enem foi ampliada, diz Mercadante

No ano passado, o valor teria ficado menor do que o deste ano. O governo alegou que foram ampliados os itens de segurança, como chips em malotes e cadeados eletrônicos, por exemplo, o que elevou os gastos. Mercadante avaliou que o custo é baixo levando em conta o "rigor" na segurança em todas as etapas do processo. "Não é possível um custo que não fosse este. Para nós, o prejuízo de não fazer bem feito é muito maior", argumentou.

Segundo ele, foram checados mais de 3,4 mil itens de segurança e qualidade em 11 etapas do Enem, desde o planejamento até a capacitação das 566 mil pessoas envolvidas na aplicação das provas. Nesta fase do exame, a organização concentrou a atenção em 33 itens, numa tentativa de evitar falhas e fraudes, como foram registradas nas edições anteriores. "É um sistema logístico complexo. Temos todo o cuidado e rigor", disse.

A divulgação do gabarito da prova ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 7 de novembro, mas técnicos do governo avaliam que na noite de terça-feira, o resultado já estará disponível na internet. O resultado das provas sairá no próximo dia 28.

A maioria dos inscritos está na faixa de 17 e 18 anos. O governo também registrou que 14% dos inscritos têm mais de 30 anos. As mulheres formam a maioria e os negros representam 54% do total.

Recomendação

Mercadante reforçou hoje as recomendações para os estudantes inscritos no Enem não perderem as provas. Em coletiva, o ministro lembrou que os exame começa às 13 horas impreterivelmente e os estudantes devem chegar ao local com um hora de antecedência com o cartão de matrícula e um documento com foto.

Mercadante sugeriu que os estudantes visitem ainda hoje o local onde realizarão as provas bem como o trajeto que pretendem percorrer amanhã e domingo para evitar surpresas que provoquem atrasos. No primeiro Enem sob sua gestão, o ministro disse que está sentindo a mesma ansiedade que sentiu em 1972, quando prestou vestibular. Ele ressaltou, no entanto, que tudo até o momento está saindo de acordo com o que foi planejado.