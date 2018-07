Senado aprova ampliação de oito áreas ambientais O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira proposta que amplia a área de preservação de oito áreas ambientais no País. A Casa elevou, por meio da Medida Provisória 558/2012, em 20,9 mil hectares a região que abrange os Parques Nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari; das Florestas Nacionais de Itaituba I, Itaituba II, do Crepori e do Tapajós; e da Área de Proteção Ambiental (APA).