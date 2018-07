Sensor congelado causou pane em aviões em 2008

Esse erro eletrônico no AF447 foi a primeira informação confirmada pelo Escritório de Investigações e Análises sobre a Aviação Civil (BEA), da França, que apura as causas do desastre. O documento foi assinado pelo oficial de segurança de voos Hugues Houang em 1º de dezembro de 2008. A investigação foi aberta após o registro de dois incidentes com A330 que realizavam a rota Paris-Fort de France, na ilha de Martinica, no Caribe. Em ambos os voos, as condições meteorológicas adversas causaram congelamento das sondas térmicas TAT e dos tubos de pitot do avião.

O resultado das panes foi o desligamento em sequência de sistemas eletrônicos que instruíam a tripulação sobre o voo - como velocidade e altitude. Após instabilidade, as tripulações conseguiram reassumir o controle do avião, acionando mecanismo de degelo nos pitots. O relatório informa que foi recomendado à Air Caraïbes a substituição dos tubos de pitot nos Airbus da companhia por novos modelos, também do grupo francês Thales, que mostraram melhor performance sob fortes precipitações.

Em reunião com a Airbus, Houang diz que os técnicos da companhia ?tiveram dificuldades para explicar a mensagem ?incoerência de velocidade??. Procurada pela reportagem, a porta-voz da Airbus afirmou que a empresa não comentaria as diferenças técnicas entre os dois modelos de pitot. O Thales Group afirmou que ?não cabe à empresa tecer comentário a respeito destes fatos?. Ontem, Air France informou que irá substituir os tubos de pilot em alguns dias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.