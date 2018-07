SLC Agrícola prevê elevar em 10,5% área de grãos em 13/14

Em 2012/13, a SLC Agrícola cultivou 280,4 mil hectares com milho, soja e algodão.

"Nós vamos avaliar ainda em qual produto vamos aumentar mais. Deverá aumentar nas três culturas: soja, milho e algodão", disse Pavinato, em entrevista a jornalistas durante evento em São Paulo.

Na safra 12/13, a SLC reduziu a área de algodão em quase 20 por cento, com a soja ganhando espaço da pluma.

Para a próxima temporada, o algodão poderá voltar a ganhar espaço, admitiu o executivo. "O algodão a gente deverá voltar a aumentar", disse.

Mesmo com os preços do algodão pouco atrativos no mercado internacional, a maior empresa produtora da pluma no país disse estar otimista com a rentabilidade que espera obter com a cultura.

"É no algodão que nos diferenciamos mais da média do mercado", disse Pavinato, que aposta na estratégia de uma produção com menor custo nas lavouras da SLC e de vendas diretas a compradores internacionais interessados numa fibra de qualidade diferenciada.

Segundo ele, a produtividade das lavouras de algodão da SLC está 20 por cento acima da média brasileira.

LOGÍSTICA

Apesar do otimismo com o setor na próxima temporada, a empresa demonstrou preocupação com os problemas logísticos para o escoamento da próxima safra no Brasil.

Se o plantio no país voltar a crescer em 2013/14, é provável que ocorra uma nova safra recorde de grãos, considerando condições normais de clima.

Dessa forma, a SLC afirmou que o preço elevado do frete para a próxima safra, em meio a problemas logísticos para o escoamento da produção atual, tem limitado as vendas antecipadas de soja 13/14.

"Não estamos vendendo soja antecipada para próxima safra porque tradings estão estimando frete muito alto para 2013/14", disse comentou Pavinato.

(Por Gustavo Bonato)