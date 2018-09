Sobe para 20 o número de mortos pela chuva em PE Subiu para 20 o número de mortes provocadas pelas chuvas em Pernambuco. As últimas vítimas foram a criança Renata Bezerra da Silva, de dois anos, no deslizamento de barreira ocorrido hoje no Alto Santa Terezinha, zona norte do Recife, e Leonilson Ferreira da Silva, de 34 anos, que morreu na enxurrada registrada no município de Gameleira, há dez dias. A morte de Leonilson só foi confirmada hoje pela Defesa Civil do Estado.