Sobe para 29 total de feridos em colisão na Dutra, no RJ

Vinte e nove pessoas ficaram feridas, entre elas três gravemente, após um acidente, nesta segunda-feira, 12, na Rodovia Presidente Dutra, na região do Rio de Janeiro, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Um caminhão bateu na traseira de um ônibus da empresa Transmil, que fazia a linha Queimados-Central, na pista sentido Rio de Janeiro, no trecho próximo a Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e o acidente interditou a faixa da direta e o acostamento da via, que foram liberadas totalmente pouco depois das 8 horas. Os veículos já foram retirados da pista, mas por volta das 11 horas ainda havia congestionamento de um quilômetros, segundo a concessionária Novadutra.