Sobe para 51 número de corpos resgatados de acidente com AF447

"Do total de 51 corpos que se encontram no Instituto Médico Legal (IML) de Pernambuco, já foram divulgadas as identificações de 14", disseram em nota a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e a Polícia Federal, que são responsáveis pelas perícias realizadas no IML do Recife.

Os últimos três corpos identificados são de estrangeiros, sendo dois do sexo masculino e um do sexo feminino, acrescentou o comunicado. Entre os 11 primeiros corpos identificados, 10 eram brasileiros.

"As embaixadas dos países de origem das vítimas já foram comunicadas... e a pedido das embaixadas as nacionalidades das vítimas não serão divulgadas atendendo a pedido dos familiares", disse a nota, acrescentando que as vítimas foram identificadas por exames odontológicos.

O despojo resgatado no último dia 17 foi o último recolhido do mar pelas equipes que trabalham nas buscas envolvendo o Airbus, que fazia o voo AF447 Rio de Janeiro-Paris quando caiu após decolar no dia 31 de maio.

Nesta quinta-feira, a Marinha e a Aeronáutica informaram que foram avistados "apenas reduzida quantidade de possíveis destroços" do avião na área de buscas, a mais de 800 km do arquipélago de Fernando de Noronha.

O avião, que caiu no oceano Atlântico após enfrentar uma forte tempestade, tinha 216 passageiros a bordo de 32 nacionalidades, incluindo sete crianças e um bebê. Segundo a Air France, 61 eram franceses, 58 brasileiros e 26 alemães. Dos 12 tripulantes, um era brasileiro e os demais franceses.

A Air France informou mais cedo nesta quinta-feira que entre os corpos identificados estavam o comandante da aeronave e um tripulante.

(Por Tatiana Ramil; Edição de Pedro Fonseca)