SP aumenta blitze da lei seca nas festas de fim de ano As festas deste fim de ano, as primeiras depois da edição da chamada lei seca, terão mais fiscalização nas cidades e nas rodovias. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, a Polícia Militar (PM) realiza operações especiais em todo o Estado antes do Natal e do Ano Novo. Estão previstos bloqueios e blitze nas rodovias e nas rotas de bares e casas noturnas das cidades. A programação de festas está sendo levantada com base nos alvarás dados pelas prefeituras. Os policiais estarão equipados com bafômetros. A lei, em vigor desde junho, aumentou o rigor contra o consumo de bebidas alcoólicas por motoristas. O limite para ser autuado é de 0,2 gramas de álcool por litro de sangue e equivale a um chope. Além de multa de R$ 957, a lei prevê perda do direito de dirigir e retenção do veículo. A partir de 0,6 gramas por litro de sangue - dois chopes - a punição será acrescida de prisão ou pagamento de fiança entre R$ 300 e R$ 1.200 a ser fixada pelo delegado de polícia. Donos de bares e restaurantes acreditam que a lei seca fará cair o movimento durante as festas. "As pessoas estão se programando para festejar em casa", disse o comerciante Paulo Sérgio de Oliveira, dono de uma choperia de Sorocaba. Ele decidiu não abrir na noite de Natal nem na véspera do Ano Novo. "O movimento será depois da meia-noite e a clientela já iria chegar alterada."