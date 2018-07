SP: blitz apreende carros com documentação irregular

A blitz está localizada no km 20 da rodovia, exatamente em frente à base da PRE. Há cinco viaturas na operação que teve início às 7h30 deste sábado. Uma faixa está interditada para a varredura, que causa lentidão no sentido interior.

A Polícia Rodoviária afirma que mais de 20 veículos já foram apreendidos, até as 11h30 deste sábado, principalmente por irregularidades no licenciamento. A multa, neste caso, é de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e é cobrado o valor de R$ 120, de acordo com a PRE.