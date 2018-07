SP quer comprar bloqueador de celular para presídios O governo do Estado de São Paulo pretende adquirir bloqueadores de celular para todas as penitenciárias de São Paulo. O primeiro edital para aquisição dos equipamentos será lançado dia 15, segundo o governador Geraldo Alckmin (PSDB). "Chegamos a uma boa tecnologia para bloqueadores. Dia 15 sai o primeiro edital. Selecionamos as penitenciárias mais importantes (para este edital), mas a ideia é, depois, levar os bloqueadores para todas as penitenciárias", disse.