SP registra hoje o 3º maior congestionamento do ano

As vias com maiores trechos de trânsito intenso eram as Marginais do Tietê e do Pinheiros. A pista expressa da Pinheiros, sentido Interlagos, tinha 11 quilômetros de lentidão entre as Pontes Ary Torres e Rodovia Castelo Branco. Já a Marginal do Tietê tinha lentidão nos dois sentidos. Na direção da Lapa, a pista expressa estava com 7 quilôemtros de trânsito carregado entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Julio de Mesquita Neto e a local estava com 5 quilômetros, entre a Rua Massinet Sorcinelli e Hospital Vila Maria. No outro lado, a expressa estava com 7 quilômetros de lentidão entre o Rio Tamanduateí e a Ponte do Piqueri.

Apesar da forte chuva que atingia a cidade por volta das 9 horas, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) não registrou trechos de alagamentos. Segundo boletim da CET, 25 árvores caíram em vias da cidade e 45 semáforos apresentavam problemas nesta manhã de terça-feira.