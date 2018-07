SP vai liberar R$ 60 mi para construir e reformar escolas A Secretaria de Estado da Educação vai liberar cerca de R$ 60 milhões para a construção e a ampliação de escolas estaduais, visando a expansão e a melhoria do ensino público paulista. O secretário de Estado da Educação, Paulo Renato Souza, irá se reunir amanhã com prefeitos de 80 cidades paulistas para definir as parcerias para a execução do projeto. A previsão é de que sejam construídas 129 escolas, além da ampliação de outras 26 já existentes.