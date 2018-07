SulAmérica: 84,3% das reclamações foram atendidas A SulAmérica, que ficou em 5º lugar no ranking do Procon-SP de reclamações contra planos de saúde, informou que 84,3% das solicitações feitas pelos seus segurados foram "atendidas satisfatoriamente". "Em relação aos números levantados pelo Procon, a SulAmérica foi informada de que estes referem-se às Cartas de Informações Preliminares (CIP), ou seja, todas as reclamações/solicitações/esclarecimentos direcionados por nossos segurados ao Procon. Isso significa dizer que no ano de 2012 a companhia recebeu 16 pedidos de informações preliminares por mês, considerando uma base de 2,4 milhões de clientes, sendo que, em 84,3% desses casos as reclamações/solicitações/esclarecimentos foram atendidas satisfatoriamente", esclareceu a empresa por meio de sua assessoria de imprensa.