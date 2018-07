Superávit primário desaba, mas Mantega garante meta Após a divulgação de uma forte deterioração das contas fiscais do setor público no primeiro semestre, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, convocou os jornalistas nesta quarta-feira para reforçar o compromisso do governo com suas metas e antecipar uma "melhora gradual" dos resultados primários até o final do ano.