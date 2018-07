Telefonia nos estádios pode ter ajustes durante Copa, diz sindicato O sindicato que representa as operadoras de telecomunicações do país, o Sinditelebrasil, disse nesta quarta-feira que o curto prazo para testes na rede de telefonia dos estádios da Copa do Mundo pode ocasionar dificuldades de conexão nos primeiros jogos e exigir ajustes durante o torneio.