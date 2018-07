Telefónica transfere ações da filial do Peru a holding na A. Latina

A operação levou as ações da Telefónica do Peru a uma alta de cerca de 10 por cento, a 2,30 soles.

Em comunicado enviado ao regulador dos mercados de capitais, a empresa disse que "com objetivos de reorganização societária interna" do Grupo Telefónica, os papéis foram transferidos à Telefónica Latinoamericana Holding.

"As referidas transferências de ações não configuram uma alteração no controle da Telefónica do Peru, já que não corresponde à realização de oferta pública de aquisição de ações", disse o comunicado.

No início de dezembro, o presidente-executivo da Telefónica, César Alierta, disse ao jornal Financial Times que a companhia poderia levar à bolsa uma participação de 10 a 15 por cento de suas operações na América Latina.

A Telefónica, que opera no país há duas décadas, é a maior companhia de telecomunicações no Peru e uma das maiores companhias do setor na América Latina.

Atualmente, a Telefónica e o governo do Peru negociam novos termos e condições para a renovação das licenças da empresa, as quais venceram entre maio de 2011 e fevereiro de 2012.

A Telefónica de mais de 20 milhões de linhas de telefonia móvel ativas, segundo dados do regulador local.