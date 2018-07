Telhas com amianto são apreendidas em depósito no RJ

A operação teve o apoio de policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) e do Batalhão Florestal. De acordo com o secretário estadual do Ambiente, Carlos Minc, a empresa estava funcionando em desacordo com a lei estadual 3579/01, que determina que qualquer produto produzido à base de amianto deve ter anotações visíveis relacionadas às suas características, incluindo a palavra "amianto" e as expressões "evite criar poeira" e "risco de câncer e doença pulmonar se inalado".

O Grupo Eternit divulgou uma nota em que classifica a autuação de sua fábrica como "atitude unilateral da Secretaria". "A companhia esclarece que tomará as medidas cabíveis com base na Lei Federal 9055/95, que permite e regula o uso do amianto crisotila no Brasil", prossegue a empresa.

De acordo com a Eternit, todos os produtos da marca que têm em sua composição o amianto crisotila "seguem a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e são identificados conforme Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente". A empresa alega que a utilização do amianto em suas fábricas segue "rígidos padrões de segurança que superam as exigências legais".

"O ideal é banir o amianto assim como fizeram outros países, mas enquanto isso não ocorre temos que esclarecer a população que amianto pode matar. A expectativa de vida de uma pessoa que desenvolve câncer pulmonar devido ao amianto é de no máximo um ano", afirmou Minc após a operação. Segundo a Secretaria, havia funcionários trabalhando sem máscaras, acessório necessário para a manipulação do amianto. "A Eternit será notificada e deverá apresentar uma relação de todos os funcionários que foram expostos ao material desde 2004", disse.