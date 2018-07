TEM ATÉ BÔNUS Os meninos na foto acima encaram uma difícil missão a partir do dia 22/2: reviver Michael Jackson. Eles foram selecionados entre centenas de candidatos para interpretar o rei do pop no musical Thriller Live, assistido por mais de 2 milhões de pessoas pelo mundo, que inicia a temporada no Rio de Janeiro e chega aqui dia 9 de maio. A obra é uma celebração à carreira do popstar americano, desde os tempos do Jackson Five. Na primeira versão feita na América Latina, o repertório ganhou o hit 'They Don't Care About Us' - famoso pelo clipe gravado em Salvador -, com uma minibateria reproduzindo o trabalho do Olodum. Os ingressos já estão à venda no site www.ticketsforfun.com.br e custam entre R$ 80 e R$ 250. Credicard Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, 4003-5588.