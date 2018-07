Tempestade causa danos em cidades no Vale do Ribeira Uma tempestade acompanhada de rajadas de vento e granizo causou danos em pelo menos 100 casas, na noite de segunda-feira, 21, em duas cidades do Vale do Ribeira, região sul do Estado de São Paulo. Em Sete Barras, pelo menos setenta moradias em quatro bairros rurais tiveram os telhados destruídos pelas pedras de gelo do tamanho de uma bola de golfe. As casas foram alagadas pelas chuvas. No bairro do Rio Preto, todas as moradias foram afetadas. Nesta terça-feira, 22, a prefeitura ainda distribuía lonas para a cobertura provisória dos imóveis. A prefeitura pediu ajuda à Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de São Paulo.