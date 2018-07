Teste de Vettel na Espanha termina mais cedo

A Red Bull disse que precisou interromper o teste do novo carro RB10 no segundo dia de testes para ter tempo de resolver um problema com o armazenamento de energia do motor Renault.

Vettel, que tinha participação prevista apenas nos dois primeiros dias do teste, permaneceu no circuito para uma reunião sobre aspectos técnicos e depois voltou para casa, na Suíça.

O tetracampeão mundial deixa o primeiro treino da pré-temporada com apenas 11 voltas concluídas, oito delas nesta quarta-feira. Seu novo companheiro de equipe, o australiano Daniel Ricciardo, vai assumir o carro pelos próximos dois dias de teste.

Vettel, que neste ano busca o quinto título mundial consecutivo, ficou de fora da maior parte do treino de terça-feira devido a um problema de configuração ocorrido antes do lançamento oficial do novo carro para a mídia.

A Fórmula 1 substituiu o antigo motor V8 de 2,4 litros por um novo motor V6 turbo de 1,6 litro nesta temporada, com um complexo sistema de recuperação de energia e baterias que representa um desafio para as equipes.