Tiroteio assusta vizinhos de pedreiro desaparecido no RJ Duas semanas após o sumiço do pedreiro Amarildo de Souza, morador da Favela da Rocinha, na zona sul do Rio, um tiroteio no início da manhã desta segunda-feira assustou moradores da rua em que ele vivia com a família, no alto do morro. Ninguém foi preso e não houve registro de feridos. Está prevista para esta terça-feira, 30, uma nova perícia no carro dos PMs que levaram Amarildo à sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha no dia 14, quando ele foi visto pela última vez.