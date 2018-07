Tombini: IPCA de 2013 mostrou resistência maior do que esperada

"A inflação ao consumidor medida pelo IPCA encerrou 2013 em 5,9 por cento (5,91 por cento), mostrando resistência ligeiramente acima daquela que se antecipava", afirmou Tombini em nota.

Segundo ele, isso ocorreu, "em grande medida", devido à depreciação cambial, aos custos originados no mercado de trabalho e às recentes pressões no setor de transportes.

O IPCA fechou 2013 com alta de 5,91 por cento, acima do esperado e do valor registrado no ano anterior, frustrando o objetivo final do governo.

(Por Patrícia Duarte)