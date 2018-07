Tráfego é intenso na volta do litoral paulista à capital Os turistas que decidiram aproveitar o sol que apareceu na Baixada Santista hoje e deixaram para retornar à Grande São Paulo depois do almoço enfrentam tráfego intenso nas estradas. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta- Imigrantes, dos 331 mil veículos que desceram a serra desde quinta-feira, 236 mil já retornaram para a capital. Entre as 14h e 15h o movimento atingiu o pico, com 10.080 veículos retornando para o planalto. A Ecovias implantou a Operação Subida (2x8), com a subida feita pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e pela pista Norte da via Anchieta. Em direção ao litoral, o motorista utiliza a pista sul da via Anchieta. Os motoristas que retornam do litoral sul, enfrentavam tráfego lento por volta das 16 horas entre os quilômetros 292 e 276 da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, informou a Ecovias. Já quem voltava do litoral norte também encontrava trânsito intenso nas rodovias Rio-Santos e Mogi-Bertioga pelo menos até por volta das 16h30, segundo a Polícia Rodoviária. Na Rio-Santos, havia morosidade na proximidade do trevo da entrada para a Riviera de São Lourenço, em Bertioga. Os motoristas que seguiam do litoral norte para o Vale do Paraíba pela rodovia Carvalho Pinto enfrentavam tráfego intenso, porém fluindo. A situação era mais complicada pela Tamoios, onde o excesso de veículos fazia a viagem entre Caraguatatuba e São José dos Campos demorar em média três horas e meia.