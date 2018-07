Trem pega fogo e provoca tumulto em Duque de Caxias

De acordo com informações iniciais da Polícia Militar (PM), uma pane elétrica no ar-condicionado da composição provocou o fogo. Cerca de 15 agentes foram deslocados para o local. Segundo a corporação, ninguém foi preso ou ficou ferido. Já a Supervia informou, em nota, que duas partidas da estação de Saracuruna com destino à Central do Brasil foram canceladas devido aos problemas operacionais nos trens que fariam as viagens.

Um grupo de passageiros invadiu a via férrea impossibilitando a passagem das composições e, por medida de segurança, a circulação no ramal Saracuruna foi alterada até que as pessoas saíssem da via. Enquanto isso, segundo a nota, os trens no ramal de Saracuruna circularam da Central até Campos Eliseos, nos dois sentidos.