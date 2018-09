Trio detido após tentativa de homicídio em Embu-Guaçu Três suspeitos, todos com passagens por roubo e homicídio, foram presos, na noite de ontem, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, após tentarem matar uma pessoa, horas antes, em frente a um bar na altura do quilômetro 42,5 da Estrada Mina de Ouro, no bairro da Onça, em Embu-Guaçu, município vizinho.