Turista baleada na Ponte da Amizade continua internada A turista gaúcha Noiara Elisabete Bonatto de Souza, 26 anos, continuava internada em estado grave no Hospital Municipal, em Foz do Iguaçu (705 quilômetros de Curitiba), após ser baleada no abdômen em uma tentativa de assalto na Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu ao Paraguai, realizada por três rapazes.