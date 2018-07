Ucrânia suspende importação de carne suína do Brasil

As autoridades brasileiras disseram ter enviado uma nota técnica ao governo da Ucrânia pedindo que os embarques sejam liberados pelo menos parcialmente.

Nos dois primeiros meses deste ano, a Ucrânia foi a segunda maior compradora de carne suína brasileira em termos de receita e a terceira em volume, com 15,4 mil toneladas embarcadas no período, de acordo estatísticas da indústria.

Segundo o governo brasileiro, a legislação da Ucrânia determina o embargo de carnes in natura contaminadas pela bactéria Listeria.

"A existência dessa bactéria na carne de porco é comum e não há restrição em vários países, porque pode ser destruída com o cozimento. No entanto, a Ucrânia não aceita e devemos respeitar as determinações de cada país", disse o coordenador-geral de Programas Especiais do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do ministério, Ari Crespim dos Anjos, em nota.

Técnicos e diretores do Mapa estiveram reunidos na quinta-feira, discutindo maneiras de minimizar o impacto do embargo.

A recomendação enviada à Ucrânia é para que seja mantida a restrição apenas as fábricas em que produzida a carne que teve a bactéria detectada.

"Vamos convidá-los também a visitarem nossos frigoríficos", informou Crespim.

Assim que um plano de ação estiver concluído, uma missão técnica do Brasil irá à Ucrânia com o objetivo de evitar a interrupção do fluxo de exportação de carne suína.

(Por Gustavo Bonato)