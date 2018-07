UE desiste de obrigar britânicos a usar sistema métrico

A União Européia (UE) deverá confirmar que abandonou o que se tornou uma de suas políticas mais impopulares entre muita gente na Grã-Bretanha. Ela está se propondo a permitir que a Grã-Bretanha continue a usar libras, milhas, pints em vez de quilos, quilômetros e litros. A Comissão Européia deverá anunciar que está deixando todas as futuras decisões sobre o assunto para o governo britânico. O anúncio será uma vitória para partidários do antigo sistema imperial de medidas, apelidados no país como "mártires do sistema métrico". O país deveria deixar de usar medidas imperiais em três anos em um processo gradativo. Isso implicaria em estabelecer um prazo para acabar com a venda de leite e cerveja por pints. Uma libra (pound, em inglês) equivale a 0,45359237 kg; uma onça (ounce, em inglês) equivale a 28,34952 gramas; uma pint equivale a 0,568261 litro e uma milha (mile, em inglês) equivale a 1,609344 km. Todas as placas de estradas na Grã-Bretanha teriam que ser mudadas para indicar quilômetros ao invés de milhas - uma iniciativa que, segundo seus críticos, seria cara e causaria confusão. Mas foi a iniciativa de fazer com que os comerciantes britânicos começassem a vender seus produtos em quilos ao invés de libras e onças, que provocaram a reação à medida. O feirante Steve Thorburn, do interior da Inglaterra, inspirou o movimento dos "mártires do sistema métrico" com sua postura de desafio da ordem de abandonar as medidas imperiais. Em 2001, suas balanças foram confiscadas e ele foi condenado criminalmente por vender uma libra de bananas em sua banca de frutas. Thorburn morreu há três anos de ataque cardíaco, mas parece que a campanha que ele iniciou finalmente se mostrou eficaz. No futuro, os feirantes terão permissão para exibir o preço de seus produtos tanto no sistema métrico quanto no imperial. Os planos agora abandonados previam que mostrar os preços de frutas e verduras em libras e onças poderia ocasionar um processo judicial. A decisão de deixar esses planos de lado partiu do Comissário Europeu da Indústria, Gunter Verheugen. Em entrevista à BBC, Verheugen admitiu que a UE vem se mostrando impopular por uma medida que na verdade não seria tão importante. "Eu organizei uma enorme consulta, e o resultado foi que a indústria nos disse que não há problema com o atual sistema", afirmou. "Eu quero acabar com uma batalha amarga que durou décadas e que, na minha opinião, é completamente inútil. Nós estamos pondo fim a essa batalha." A Grã-Bretanha começou a delinear planos para aderir totalmente ao sistema métrico em 1965. Isto levou a gerações de alunos de escolas sendo informadas de que elas seriam as últimas a aprender dois sistemas de medidas diferentes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.