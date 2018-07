Um em cada três usuários é do Estado de São Paulo

Curiosamente, essa proporção é menor quando se considera somente o total de usuários de crack. Do total de 1 milhão de pessoas que consumiram crack nos últimos 12 meses, 161 mil estavam em São Paulo. Isso quer dizer que 1 a cada seis consumidores estava no Estado.

A pesquisa do Inpad também identificou as regiões com maior nível de consumo. O Sudeste ficou em primeiro lugar entre as regiões com maior número de consumidores de cocaína fumada e inalada no último ano, com 1,4 milhão de pessoas (46%); o Nordeste ficou em segundo, com 800 mil consumidores (27%); Norte e Centro-Oeste tiveram 300 mil (10%).

A principal surpresa foi o Sul - é a região com menos usuários: 200 mil (7%). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo