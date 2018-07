Uma pessoa morre ao cair de embarcação no RJ Uma pessoa morreu e outra ficou ferida depois de caírem de uma embarcação, nas proximidades da Ilha do Forte da Lage, em frente ao Morro da Urca, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 11. Segundo a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, as duas pessoas estavam na embarcação Morcego II.